برطانوی کامیڈین رسل برانڈ پر ریپ کے دو نئے الزام
لندن(شوبز ڈیسک) میٹروپولیٹن پولیس نے تصدیق کی ہے کہ 50سالہ برطانوی کامیڈین واداکار رسل برانڈ پر ریپ اور جنسی حملے کے دو نئے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔۔۔
برطانوی نشریاتی ادارے (بی بی سی) کے مطابق کراؤن پراسیکیوشن سروس نے یہ الزامات مزید دو خواتین کی جانب سے لگائے گئے الزامات کی بنیاد پر منظور کیے ہیں۔تاہم، یہ پہلا موقع نہیں کہ رسل برانڈ کو ایسے الزامات کا سامنا کرنا پڑا ہو، اس سے قبل 4 مختلف خواتین کی جانب سے ریپ اور جنسی حملوں کے 5 الزامات عائد کیے گئے ہیں ۔تازہ پیش رفت کے مطابق ان نئے الزامات کے بعد اداکار کو 10 جنوری 2026 کو ویسٹ منسٹر مجسٹریٹس کورٹ میں پیش ہونا ہے ، کراؤن پراسیکیوشن سروس نے بتایا ہے کہ ان الزامات کا تعلق 2009 سے ہے ۔