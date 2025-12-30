اداکاری سے زیادہ کاروبار مجھے مطمئن کرتا ہے :کومل عزیز
لاہور(شوبز ڈیسک)اداکارہ اور کاروباری شخصیت کومل عزیز خان نے حالیہ گفتگو میں اپنی بدلتی ترجیحات پر کھل کر بات کرتے ہوئے۔۔۔
بتایا ہے کہ اداکاری کے مقابلے میں کاروبار انہیں زیادہ متاثر اور متحرک کرتا ہے ۔یہ گفتگو انسٹاگرام پر سوال و جواب کے ایک سیشن کے دوران سامنے آئی، کومل عزیز نے کہا کہ کاروبار میں مجھے اپنا دماغ زیادہ استعمال کرنے اور پیچیدہ مسائل حل کرنے کا موقع ملتا ہے ، اس کے علاوہ میری مارکیٹ ویلیو عمر کے ساتھ بڑھتی ہے ، جبکہ اداکاری میں ایسا نہیں ہوتا۔