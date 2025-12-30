صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارت مخالف نہیں لیکن جنگ میں پاکستان کیساتھ کھڑا ہونگا:فرحان

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
بھارت مخالف نہیں لیکن جنگ میں پاکستان کیساتھ کھڑا ہونگا:فرحان

کراچی (این این آئی)گلوکار و اداکار فرحان سعید نے کہا ہے کہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران میری سوشل میڈیا فالوونگ متاثر ہوئی، بڑی تعداد بھارت سے تھی۔۔

ایک انٹرویو میں فرحان سعید نے کہا کہ میں بھارت مخالف نہیں ہوں تاہم جنگ میں ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ فرحان سعید نے کہا کہ فن کی کوئی سرحد نہیں ہوتی۔ ہم بالی ووڈ کی فلمیں دیکھ کر بڑے ہوئے ہیں مگر آج کے نوجوان بالی ووڈ کی فلموں کو پوچھتے تک نہیں ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کا بیانیہ پاکستان مخالف ہوگیا ہے ۔

 

جرم و سزا کی دنیا

ڈاکوؤں نے لاکھوں لوٹ لئے ،چور بھی مال سمیٹ کر رفوچکر

شدید دھند گاڑیوں کی ٹکریں 2 بھائیوں سمیت 7 جاں بحق بیسوں زخمی

ہربنس پورہ: نوجوان نے زہریلی گولیاں کھاکر خودکشی کرلی

کراچی :وکلا کاپیشی پر آئے یوٹیوبر ز رجب بٹ اورندیم نانی والاپرتشدد،کپڑے پھاڑ دئیے

گوجرانوالہ :4پولیس مقابلے 1 ڈاکو ہلاک ،6زخمی ہوکرگرفتار

جنوبی وزیرستان:دو گروپوں میں تصادم ، 3افراد ہلاک

