صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میں اور زارا ایک دوسرے سے کافی مختلف:اسد صدیقی

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
میں اور زارا ایک دوسرے سے کافی مختلف:اسد صدیقی

لاہور (این این آئی)اداکار و ماڈل اسد صدیقی نے کہا ہے کہ میں اور زارا ایک دوسرے سے کافی مختلف ہیں۔۔

ایک پوڈ کاسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے اسد صدیقی نے کہاکہ زارا میل جول پسند کرتی ہیں جبکہ میں خود انٹروورٹ ہوں، میں زیادہ تر گھر پر رہنا، فلمیں دیکھنا، جم جانا یا چند قریبی دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتا ہوں، جبکہ بیوی سب سے ملنا چاہتی ہے ۔اسد صدیقی نے کہا کہ میں نے زارا سے بہت سی چیزیں سیکھی ہیں، جیسے جذباتی ہونا، حساس ہونا، محبت، ہمدردی، لوگوں سے ملنا اور رشتے نبھانا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

تھوڑا سا رونا بچے کو صبر، خود پر قابو کرنا سکھاتا ہے

طلاق جیسے فیصلوں پر لوگ اے آئی کا مشورہ ماننے لگے

ہم بلیک ہول میں جی رہے ہیں، ایسی سوچ کیوں ہے

ایسا واحد مشغلہ جو آپ کو ذہین ترین بنا سکتا ہے

ٹرین کا دو سیکنڈز میں 700کلومیٹر رفتار پکڑنے کا ریکارڈ

محبت کی خاطر بسنتی ہائی وولٹیج ٹاور پر چڑھ گئی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اقلیت؟ کون سی اقلیت؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
بس ایک جواب کا سوال ہے بابا!
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
2026ء میں ہم کیا کریں گے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
سیاسی مفاہمت ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
مزاحمت یا مفاہمت؟ پی ٹی آئی کا امتحان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ …(4)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak