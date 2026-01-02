معروف کامیڈین لہری کا 97واں یومِ پیدائش آج منایا جائے گا
مزاحیہ اداکار لہری 2 جنوری 1929ء کو کانپور، انڈیا میں پیدا ہوئے ۔ ان کا اصل نام سفیر اللہ صدیقی تھا۔ لہری نے فلمی کیریئر کا آغاز 50 کی دہائی میں کیا جو 30 سال تک جاری رہا۔ انہوں نے تین سو سے زائد فلموں میں کام کیا، مزاحیہ اداکاری میں بھی منفرد انداز کے مالک رہے ۔ اداکار لہری نے نگار فلمی ایوارڈ سمیت درجنوں ایوارڈز حاصل کیے ۔ ان کی آخری فلم *دھنک* 1986ء میں ریلیز ہوئی۔