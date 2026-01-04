صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لوگ اب کامیڈی کے بجائے فحاشی پر ہنستے ہیں:بشریٰ انصاری

لاہور (شوبز ڈیسک) معروف اداکارہ بشریٰ انصاری نے کہا ہے کہ لوگ اب کامیڈی کے بجائے فحاشی پر ہنستے ہیں۔ سندھ مدرستہ الاسلام یونیورسٹی کی پاپولر لیکچر سیریز میں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں کامیڈی کے گرتے ہوئے معیار کے بارے میں بات کرتے ہوئے۔۔۔

انہوں نے کہا کہ کانٹینٹ کری ایٹرز اور انفلوئنسرز بھی آج کل سوچتے ہیں کہ گستاخانہ رویہ کامیڈی ہے ، لیکن ایسا نہیں ہے ۔ ہم لوگوں کو سادہ اور صاف مزاح سے ہنسایا کرتے تھے اور ہم اب بھی یہی کرتے ہیں۔ اگر آج ہمارے کانٹینٹ کری ایٹرز اس قسم کے مواد سے کامیاب ہیں تو یہ ہماری ناکامی ہے ۔ پروڈکشن ہاؤسز ڈراموں کو ایک سرمایہ کاری کے طور پر دیکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ انکشاف بھی کیا کہ میں نے 60 سال کی عمر میں اپنے شوہر اقبال حسین سے دوسری شادی کی، مجھے اس بات پر خوشی ہے کہ میں نے ان میں ایک اچھے ساتھی کو پایا اور ہم ایک دوسرے کا بہت احترام کرتے ہیں۔

 

