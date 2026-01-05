صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیکٹری ایریا :ٹوکے کے وار سے خاوند نے بیوی قتل کر دی

  • جرم و سزا کی دنیا
فیکٹری ایریا :ٹوکے کے وار سے خاوند نے بیوی قتل کر دی

30 سالہ اقراموقع پر دم توڑ گئی، ملزم علی رضا آلہ قتل سمیت گرفتار لاش پوسٹ مارٹم کیلئے مردہ خانے منتقل ،واقعے کی مزید تفتیش جاری

لاہور(کرائم رپورٹر)فیکٹری ایریا میں گھریلو ناچاقی پر خاوند نے 30 سالہ بیوی کو ٹوکے کے وار کرکے قتل کر دیا،پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ بتایا گیا ہے کہ فیکٹری ایریا کے علاقہ میں گھریلو ناچاقی پر ملزم علی رضا نے اپنی اہلیہ 30 سالہ اقرا پر ٹوکے کے پے درپے وار کر دئیے جس کے نتیجہ میں وہ موقع پر ہی دم توڑ گئی، واقعے کی اطلاع ملتے ہی چوکی پنجاب سوسائٹی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور بروقت کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو آلہ قتل سمیت حراست میں لے لیا ،مقتولہ کی لاش کو پوسٹ مارٹم کیلئے مردہ خانے منتقل کر دیا گیاہے ۔اس حوالے سے ایس پی کینٹ اخلاق اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ ملزم کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے گی ،واقعے کی مزید تفتیش اور قانونی کارروائی حسبِ ضابطہ جاری ہے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

امریکا نے افغان جنگ میں 763 ارب ڈالر خرچ کیے

ایران : مہنگائی کیخلاف مظاہرے 40 شہروں تک پھیل گئے

غزہ : اسرائیلی فوج کی فائرنگ، 3 فلسطینی شہید

ایلون مسک کا وینزویلا میں مفت انٹرنیٹ سروس کا اعلان

یوکرین کے ڈرون حملے کے بعد ماسکو کے ایئرپورٹس بند

شام :برطانیہ اور فرانس کا داعش کے ٹھکانے پر مشترکہ حملہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جین زی اور بومرز کا قضیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اغوا برائے تیل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
امریکہ کی رجیم چینج کے نئے شکار
بابر اعوان
جاوید حفیظ
خلیج عدن میں تلاطم
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سنا ہے رات پہاڑوں پہ برفباری ہوئی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی حکمران
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak