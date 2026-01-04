صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سٹرینجر تھنگز کا پاکستانی ورژن؟ کرداروں کی مشرقی لباس میں تصاویر وائرل

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
لاہور (شوبز ڈیسک) نیٹ فلکس کی مشہور زمانہ سیریز ‘سٹرینجر تھنگز’ نے شائقین کو اپنا دیوانہ بنایا ہوا ہے۔۔۔

سٹرینجر تھنگز کی مقبولیت کے بعد ہر طرف اس کا چرچا ہے ، ایسے میں سٹرینجر تھنگز کے مشہور کرداروں کو مشرقی اور پاکستانی لباس میں دیکھ کر مداح چونک گئے ۔ انٹرنیٹ پر سٹرینجر تھنگز کی کئی تصاویر وائرل ہو رہی ہیں، جن میں مشہور کرداروں نے نہ صرف پاکستانی لباس پہنا ہوا ہے بلکہ بیک گراؤنڈ میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے مناظر بھی موجود ہیں۔

 

