بدترین انسان، مارک روفیلو کی ٹرمپ پر سخت تنقید
لاس اینجلس (آئی این پی) امریکی اداکار اور فلم ساز مارک روفیلو نے گولڈن گلوب ایوارڈز تقریب میں ٹرمپ انتظامیہ کو کڑی تنقید کا نشانہ بنا ڈالا۔۔
اپنے کوٹ پر لگی پن کے سوال پر انہوں نے کہا کہ میں نے یہ پن رینی نکول کیلئے لگائی جسے امیگریشن اور کسٹمز انفورسمنٹ ایجنسی کے اہل کار نے قتل کردیا تھا۔مارک روفیلو کا کہنا تھا کہ ہم ایسی جنگ کے بیچ ہیں جو وینزویلا کے ساتھ ہے ، ہمارے پاس ایک دانا صدر ہیں، جو اس بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ؟انہوں نے کہا کہ امریکا نے وینزویلا پر غیرقانونی حملہ کیا۔ وہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ بین الاقوامی قانون ان کیلئے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم دنیا کے سب سے طاقتور ملک کیلئے اس آدمی کی اخلاقیات پر انحصار کر رہے ہیں تو ہم سب بہت بڑی مشکل میں ہیں۔انہوں نے ٹرمپ کو بد ترین انسان کہا۔