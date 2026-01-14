بالی ووڈ میں فالوور خریدنے کا ٹرینڈ بہت زیادہ:تاپسی پنو
ممبئی(شوبز ڈیسک)بالی ووڈ اداکارہ تاپسی پنو نے بھارتی فلم انڈسٹری میں بڑھتے ہوئے ‘پی آر گیم’ پر کُھل کر تنقید کی ۔۔۔
ایک حالیہ انٹرویو میں پنو نے بالی ووڈ میں سوشل میڈیا پر فالوور خریدنے اور اپنے لیے ٹیمز بنانے کے رجحان کو غیر اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ ٹرینڈ اب خطرناک سطح تک پہنچ چکا ہے ۔تاپسی پنو کے مطابق پہلے پی آر کا مطلب صرف اپنی شخصیت کی تشہیر تک محدود تھا لیکن اب اس میں دوسروں کو سوشل میڈیا پر نیچا دکھانے کیلئے بھی پیسے دئیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ کسی کی کامیابی کا دارومدار کسی اور کی ناکامی پر کیوں ہونا چاہیے ؟ تاپسی پنو کا کہنا تھا کہ آج کل لوگ اپنی فلمی کامیابی کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر ایک مصنوعی اور طاقتور شخصیت بھی دکھانا چاہتے ہیں جو اکثر ان کے اصل کام سے میل نہیں کھاتی، یہی تضاد مسئلہ ہے ۔