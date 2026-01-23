صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دیکھ کر شرما جاتی تھی، اکشے کھنہ جب کرینہ کا کرش تھے

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
دیکھ کر شرما جاتی تھی، اکشے کھنہ جب کرینہ کا کرش تھے

ممبئی(شوبز ڈیسک)اداکار اکشے کھنہ آج کل شہرت کی بلندیوں پر ہیں اور اِس سے قبل بھی ایک وقت ایسا تھا جب وہ خواتین جن میں بالی ووڈ کی اداکارائیں بھی شامل ہیں، کا کرش ہوا کرتے تھے ۔

کتاب ‘دی سٹائل ڈائری آف بالی وڈ دیوا’ (جس کی شریک مصنفہ خود کرینہ کپور ہیں) کے مطابق ایک مرتبہ بالی ووڈ کی بیبو نے یہ تسلیم کیا کہ وہ اکشے کھنہ سے کس قدر متاثر تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ ‘اس وقت مجھے اکشے کھنہ پر شدید کرش تھا’ اور جب بھی مجھے وہ کہیں قریب نظر آتے تو انہیں دیکھ کر شرما جاتی تھی۔میں اُس وقت بہت سے خوابوں میں کھوئی ہوئی تھی، لیکن مشہور کرینہ والا اعتماد مجھے یہ بات ہر اُس شخص کو بتانے سے نہیں روک سکا جو یہ سننے کو تیار ہو کہ ایک روز میں بھی اتنی ہی مشہور اداکارہ بنوں گی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

عالمی اقتصادی فورم:اسحاق ڈار وزیر خزانہ کی عالمی رہنمائوں سے ملاقاتیں

بلاول کی ڈیووس میں شہباز شریف،فیلڈ مارشل سے ملاقات

یوکرین جنگ کے خاتمے کی دستاویزات تیار :زیلنسکی

امن بورڈ ، منجمد اثاثوں سے 1ارب ڈالر دے سکتے :روس

ٹرمپ کا امن بورڈ اقوام متحدہ کی جگہ نہیں لے سکتا:چین

خودمختاری کی خلاف ورزی سرخ لکیر وزیراعظم گرین لینڈ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آکسفورڈ سے پڑھی بیورو کریسی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
لاٹھی اور بھینس
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
افراطِ زر‘ ووٹر کی عمر اور مخصوص ترقی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
سانحۂ گل پلازہ
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کھیل لڑکوں کا ہوا…
آصف عفان
امیر حمزہ
قائداعظمؒ، سیاست اور انٹرا پارٹی الیکشن
امیر حمزہ
Dunya Bethak