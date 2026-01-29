صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوئی پچھتا وا نہیں زندگی کا ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا:آمنہ شیخ

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
کوئی پچھتا وا نہیں زندگی کا ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا:آمنہ شیخ

کراچی (آئی این پی)اداکارہ و سابقہ سپر ماڈل آمنہ شیخ نے کہا کہ انہوں نے اپنی زندگی کا ہر فیصلہ سمجھداری سے کیا، اسی وجہ سے انہیں کسی بھی فیصلے پر کوئی پچھتاوا نہیں۔

ایک انٹرویو کے دوران آمنہ شیخ نے کہا کہ ماڈلنگ اور اداکاری میں بہت فرق ہوتا ہے ، ماڈلنگ کے لیے خواتین میں گلیمرس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے جبکہ اداکاری میں گلیمر کی ضرورت نہیں آمنہ شیخ نے کہا کہ ماں بننے کے بعد ترجیحات تبدیل ہوجاتی ہیں اور ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں، میں نے بھی اپنے کیریئر پر بیٹی کی پرورش کو ترجیح دی تھی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

ایران میں وینز ویلا جیسا ایکشن ،ٹرمپ کی دھمکی

کاروباری لوگ صنعتیں بند نہ کریں:اچھے دن آنیوالے،زرمبادلہ ذخائر وسط اپریل میں45ارب ڈالر تک پہنچ جائینگے:چیئرمین نیب

بجلی کمپنیوں نے نیٹ میٹرنگ سولر صارفین کے یونٹس غائب کر دیئے،لاکھوں کے اضافی بل موصول

بھاٹی گیٹ:کھلے گٹر میں گرکر ماں جاں بحق،بچی کی تلاش

پرواز کارڈ کا اجرا،خواب ہے ہر چیز پر،،میڈان پنجاب،، لکھا ہو:مریم نواز

ایک وقوعہ2ٹرائل، کوئی چیف جسٹس کو نہیں بتاتا کیسے کیسے جج ڈیپوٹیشن پرلائے :جسٹس محسن اختر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بحث نہ کرنے کے طریقے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کوئلوں کی دلالی
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
خاندان یا بازیچہ اطفال؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ انکشاف انکشاف نہیں ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
12 فروری، بنگلہ بہار کا دن
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
شعبان المعظم اور شبِّ برأت… (1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak