صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اے آر رحمان پر تنقید، پرکاش راج کی کنگنا رناوت پر تنقید

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
اے آر رحمان پر تنقید، پرکاش راج کی کنگنا رناوت پر تنقید

ممبئی(این این آئی)بھارتی موسیقار اے آر رحمان کے حالیہ مؤقف پر اداکارہ کنگنا رناوت کی تنقید پر گفتگو کرتے ہوئے پرکاش راج نے کہا کہ اے آر رحمان کو اپنے کام یا حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں۔

پرکاش راج نے بغیر نام لیے کہا کہ اگر کوئی فنکار کسی فلم میں کام کرنے سے انکار کرتا ہے تو صرف اسی بنیاد پر اسے ملک دشمن قرار دینا افسوسناک سوچ کی عکاسی کرتا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ اختلاف رائے کو ذاتی دشمنی میں بدلنا اور غداری جیسے سنگین الزامات لگانا ایک خطرناک رجحان بن چکا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

اسلام آباد دھما کے کی منصوبہ بندی افغانستان میں ہوئی،ماسٹر مائنڈ زیر حراست،تعلق داعش سے ہے،فنڈنگ اور ٹارگٹ بھارت دے رہا:حالت جنگ میں ہیں:وزیر داخلہ

سپریم کورٹ:عمران خان کیخلاف13مقدمات کل سماعت کیلئے مقرر:خصوصی عدالت:ذاتی معالج سے معائنے کی درخواست مسترد

سینیٹری ورکرز کی ہلاکت ،وزیراعلیٰ مریم نواز کا ذمہ داروں کیخلاف کارروائی کا حکم

بسنت کی رنگینیاں عروج پر،غیر ملکیوں نے بھی لاہور کا رخ کر لیا ،آج آخری روز

گھنا ؤ نے جرم کا ارتکاب کرنے والوں کو کٹہرے میں لا یا جائیگا:شہباز شریف

سٹیٹ کی اتھارٹی کو چیلنج کرنا عدلیہ کا دائرہ اختیار نہیں:جسٹس علی باقر نجفی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دل اور جیل کے دروازے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کٹر پن اور تنگ نظری کے شاخسانے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گاؤں کا استاد غلام محمد
رؤف کلاسرا
رشید صافی
تاشقند سے لاہور تک
رشید صافی
عمران یعقوب خان
لو پھر بسنت آئی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان اور قازقستان‘ استحکام و ترقی کی نئی منزلیں
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak