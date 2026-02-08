صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فنکار اداکاراؤں پر کالا جادو کرانے آتے ہیں:راجہ حیدر

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
فنکار اداکاراؤں پر کالا جادو کرانے آتے ہیں:راجہ حیدر

لاہور (آئی این پی )اداکار و ماہرِ نجوم راجہ حیدر نے پاکستانی اداکاراؤں کے خلاف کالا جادو کرانے کی کوششیں سے متعلق انکشاف کیا ہے ۔انہوں نے دعویٰ کیا کہ مجھ سے معروف اداکاروں خاص طور پر اداکاراؤں پر کالا یا براؤن میجک کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسی خواہشات رکھنے والے افراد کا تعلق بھی شوبز سے ہی ہوتا ہے ، اداکار نے واضح کیا کہ میں نے کبھی اس قسم کی درخواست قبول نہیں کی، لیکن ایسے افراد بضد ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر میں انکار کروں گا تو کسی اور سے یہ کام کروا لیں گے ۔راجہ حیدر کے مطابق یہ تلخ حقیقت ہے کہ شوبز انڈسٹری میں اس نوعیت کے رجحانات موجود ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ: لڑکھڑاتی قومی بیٹنگ لائن نے فتح کو گلے لگا لیا

میری ہی نہیں، پاکستان کی بھی یادگار اننگز ہے :فہیم اشرف

اطالوی صدر نے سرمائی اولمپکس کا باقاعدہ افتتاح کر دیا

پاکستان نے سینیگال کیخلاف ڈیوس کپ ٹائی جیت لی

محسن نقوی نے جیت فہیم اشرف کے جڑواں بیٹوں کے نام کر دی

گوگل کے ڈوڈل پر بھی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا رنگ چڑھ گیا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دل اور جیل کے دروازے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کٹر پن اور تنگ نظری کے شاخسانے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گاؤں کا استاد غلام محمد
رؤف کلاسرا
رشید صافی
تاشقند سے لاہور تک
رشید صافی
عمران یعقوب خان
لو پھر بسنت آئی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان اور قازقستان‘ استحکام و ترقی کی نئی منزلیں
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak