صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آج کل سوشل میڈیا ہی اصل بزنس ہے :نادیہ افگن

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
آج کل سوشل میڈیا ہی اصل بزنس ہے :نادیہ افگن

کراچی (آئی این پی) اداکارہ نادیہ افگن نے سوشل میڈیا پر سیلیبریٹیز کے طرزِ عمل سے متعلق اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج کل سوشل میڈیا محض رابطے کا ذریعہ نہیں بلکہ باقاعدہ کاروبار بن چکا ہے۔

 ایک انٹرویو کے دوران نادیہ افگن نے کہا کہ آج کل سوشل میڈیا ہی اصل بزنس ہے ، یہ کمائی کا ذریعہ ہے ، اسی لیے اداکاروں کو ان کی سوشل میڈیا پر موجودگی کی بنیاد پر کام ملتا ہے ۔ انہوں نے کہا زیادہ فالوونگ رکھنے والوں کو ترجیح دی جاتی ہے اور یہ ٹھیک ہے ، وقت کا تقاضا ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں ان دنوں اسلام کے بارے میں مطالعہ کر رہی ہوں اور اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ انسان کو اپنی نجی زندگی کو حد درجہ خفیہ رکھنا چاہیے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

لاہور:3افراد کی2 بہنوں کیساتھ اجتماعی زیادتی،مقدمہ درج

سبزہ زار:کسٹم وردیاں پہنے 40افراد کی سوا کروڑ کی ڈکیتی

کاہنہ:شوہر نے گولی مارکر بیوی قتل کر دی

قصور ،کاہنہ:3حادثات ، خاتون سمیت4افراد جاں بحق

گھر کے باہر سیوریج کے گڑھے میں گر کر بچہ جاں بحق

دو منشیات فروش گرفتار ،بھنگ،چرس برآمد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
فبای الاء ربکما تکذبن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
زرداری صاحب کی قید اور مانڈو خان صاحب کا بخار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش و جماعت اسلامی پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بنگلہ دیش میں بڑی ’’سیاسی تبدیلی‘‘
سلمان غنی
رشید صافی
ترقی کے سفر میں دیہات پیچھے کیوں؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
ظلم کا خاتمہ مگرکیسے؟…(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak