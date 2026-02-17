صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گووندا نے پاکستان مخالف فلمیں نہ کرنیکی وجہ بتا دی

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
گووندا نے پاکستان مخالف فلمیں نہ کرنیکی وجہ بتا دی

ممبئی (آئی این پی)بالی ووڈ اداکار گووندا ان دنوں سوشل میڈیا پر ایک وائرل کلپ کے باعث خبروں میں ہیں، جس میں انہوں نے انکشاف کیا کہ وہ ایسی فلموں میں کام نہیں کرتے جس میں کسی ملک یا قوم کے خلاف توہین آمیز زبان استعمال کی جائے۔

 حال ہی میں ریئلٹی شو انڈین آئیڈل کا ایک کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا، جس میں گووندا نے بتایا کہ میں نے 2001 کی بلاک بسٹر فلم غدر، ایک پریم کتھا میں کام کرنے سے انکار کیا تھا۔انہوں نے کہا کہ غدر میں زبانی بدکلامی تھی، میں ویسے بھی ایسی فلمیں نہیں کرتا جہاں مجھے کسی کو گالیاں دینی ہوں، خاص طور پر کسی ملک کے خلاف، میں کسی کے لیے بھی ایسا کام نہیں کرتا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

لاہور:3افراد کی2 بہنوں کیساتھ اجتماعی زیادتی،مقدمہ درج

سبزہ زار:کسٹم وردیاں پہنے 40افراد کی سوا کروڑ کی ڈکیتی

کاہنہ:شوہر نے گولی مارکر بیوی قتل کر دی

قصور ،کاہنہ:3حادثات ، خاتون سمیت4افراد جاں بحق

گھر کے باہر سیوریج کے گڑھے میں گر کر بچہ جاں بحق

دو منشیات فروش گرفتار ،بھنگ،چرس برآمد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
فبای الاء ربکما تکذبن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
زرداری صاحب کی قید اور مانڈو خان صاحب کا بخار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش و جماعت اسلامی پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بنگلہ دیش میں بڑی ’’سیاسی تبدیلی‘‘
سلمان غنی
رشید صافی
ترقی کے سفر میں دیہات پیچھے کیوں؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
ظلم کا خاتمہ مگرکیسے؟…(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak