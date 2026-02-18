صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رمضان المبارک میں پنجاب بھر کے تھیٹرز بند رہیں گے، نوٹیفکیشن جاری

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
لاہور (شوبزڈیسک) پنجاب کونسل آف دی آرٹس نے ماہ رمضان المبارک کے احترام میں پنجاب بھر کے تھیٹرز بند کر دیئے ہیں، پنجاب حکومت کی جانب سے رمضان المبارک میں تھیٹرز کی بندش کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔

رمضان المبارک میں عوامی تقدس کے پیشِ نظر تمام تھیٹرز پر پابندی ہو گی، پنجاب کونسل آف دی آرٹس کے احکامات کے مطابق تھیٹرز عارضی طور پر بند رہیں گے۔ نوٹیفکیشن کے مطابق رمضان کے دوران فلم اور ڈرامہ تھیٹرز عوام کیلئے بند رہیں گے جبکہ دیگرتھیٹر سرگرمیوں پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔

