صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انجلینا جولی کی امریکا چھوڑ کر کمبوڈیا منتقل ہونیکی تیاری

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
انجلینا جولی کی امریکا چھوڑ کر کمبوڈیا منتقل ہونیکی تیاری

لاس اینجلس(شوبز ڈیسک)عالمی شہرت یافتہ ہالی ووڈ اداکارہ انجلینا جولی امریکا چھوڑنے کی تیاری کر رہی ہیں۔ انجلینا جولی نے کچھ عرصہ پہلے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ لاس اینجلس میں رہنا میرے طویل المدتی منصوبوں کا حصہ نہیں تھا۔

امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق رواں سال کے آخر تک اداکارہ کا لاس اینجلس چھوڑنے کا امکان ہے کیونکہ اب وہ خاندان سے متعلق پابندیوں میں نرمی کے بعد امریکا سے باہر اپنی زندگی کے ایک نئے باب کا آغاز کرنے کے لیے تیار ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اداکارہ کے اس اقدام کا تعلق صرف ان کی ذاتی زندگی سے ہی نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ امریکا کی سیاسی اور سماجی پالیسیز کے بارے میں ان کے خیالات بھی ہیں۔ جولی کا خیال ہے کہ لاس اینجلس میں ان کے بچے ہمیشہ میڈیا کی توجہ کا مرکز بنے رہتے ہیں اور ان کی ذاتی زندگی متاثر ہوتی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

برطانیہ :ایک ہزار سالہ شاہی خاندان کا زوال شروع ؟

فیفا فلسطین میں فٹبال سٹرکچر کی بحالی پر 75ملین ڈالرخرچ کرے گا،بورڈ آف پیس سے معاہدہ طے

فلوریڈااسمبلی میں پام بیچ ایئرپورٹ کانام ’’ٹرمپ‘‘رکھنے کا بل منظور

مسجد اقصیٰ میں رمضان المبارک کے پہلے جمعہ کی نماز،ہزاروں فلسطینیوں کی شرکت

ترکیہ اور سعودیہ: شمسی توانائی کے معاہدے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاسی جماعت یا فورس؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
مقامی اور عالمی عقلمندی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوزخ کا سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسرائیلی جارحیت کا نیا نشانہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
وطن کی فکر کر ناداں
افتخار احمد سندھو
جاوید حفیظ
کرپشن‘ اشرافیہ اور میرٹ کی پامالی
جاوید حفیظ
Dunya Bethak