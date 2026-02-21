صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دانش تیمور نے اپنے عمرے کا تجربہ بیان کردیا

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
دانش تیمور نے اپنے عمرے کا تجربہ بیان کردیا

کراچی (آئی این پی)اداکار دانش تیمور نے اپنے عمرے کا تجربہ بیان کر دیا۔ اداکار نے کہا کہ عمرے یا حج کے دوران میں نے جو محسوس کیا، اسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں، کیونکہ یہ ایک ماورائی کیفیت ہے ۔

انہوں نے کہا کہ آج بھی مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں خانہ کعبہ کے سامنے موجود ہوں، یقین کریں وہ سکون اور سرور اب تک میرے دل میں قائم ہے ، جب بھی آنکھیں بند کرتا ہوں تو کعبہ کو اپنے سامنے پاتا ہوں۔اداکار نے کہا کہ ان جذبات کو مکمل طور پر بیان کرنا ممکن نہیں، تاہم میری دعا ہے کہ ہمیں بار بار وہاں حاضری کی سعادت نصیب ہو۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ورلڈ کپ سپر 8 راؤنڈ : پاکستان ، نیوزی لینڈ آ ج آمنے سامنے

پاکستان کرکٹ تاریخ کی سب سے مہنگی ڈیل کا امکان بڑھنے لگا

صدر پی ایف ایف کی سعودی سفیر سے ملاقات، تعاون پر گفتگو

بابر کی وجہ سے کوچ کے عہدے سے استعفی دینا پڑا:یوسف

فیفا اور بورڈ آف پیس کے درمیان غزہ کی بحالی کیلئے معاہدہ

قومی ٹیم ورلڈ کپ کے بعد بنگلادیش کا دورہ کرے گی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاسی جماعت یا فورس؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
مقامی اور عالمی عقلمندی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوزخ کا سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسرائیلی جارحیت کا نیا نشانہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
وطن کی فکر کر ناداں
افتخار احمد سندھو
جاوید حفیظ
کرپشن‘ اشرافیہ اور میرٹ کی پامالی
جاوید حفیظ
Dunya Bethak