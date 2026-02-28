صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دیپیکا پڈوکون نے شاہ رخ کو پسندیدہ اداکار قرار دیدیا

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
دیپیکا پڈوکون نے شاہ رخ کو پسندیدہ اداکار قرار دیدیا

ممبئی (آئی این پی)بالی ووڈ کی اداکارہ دیپیکا پڈوکون نے بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان کو اپنا پسندیدہ اداکار قرار دیدیا ۔ غیر ملکی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اداکارہ دیپیکا پڈکون کا کہنا تھا کہ بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان میرے پسندیدہ اداکار ہیں۔

 انہوں نے کہا کہ شاہ رخ خان اور میں بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمیں فلم اوم شانتی اوم سے شروع ہونے والی کچھ بہترین فلموں میں کام کرنے کا موقع ملا۔ اداکارہ نے کہا ہمارا ایک اچھا تعلق ہے اور میرے خیال سے ناظرین بھی ہمیں ساتھ کام کرتا ہوا دیکھنا پسند کرتے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پاک افغان جنگ اور اہلِ مذہب کا مخمصہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہماری اشرافیہ اور اَنا کی تسکین
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈائیلاگ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے
افتخار احمد سندھو
جاوید حفیظ
آج کا مشرقِ وسطیٰ اور پاکستان
جاوید حفیظ
آصف عفان
رب مجھے معاف کرے
آصف عفان
Dunya Bethak