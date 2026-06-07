صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

والد کے اصولوں نے گھر توڑ دیا، دیا مرزا کا انکشاف

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
والد کے اصولوں نے گھر توڑ دیا، دیا مرزا کا انکشاف

ممبئی (شوبزڈیسک )بالی ووڈ اداکارہ دیا مرزا نے اپنی نجی زندگی سے متعلق ایک اہم انکشاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ والدین کی علیحدگی نے ان کی شخصیت، سوچ اور زندگی کے بنیادی اصولوں کی تشکیل میں گہرا کردار ادا کیا۔

 ان کے مطابق انہوں نے دیانت داری، سماجی ذمہ داری اور اصولوں پر ثابت قدم رہنے کا سبق اپنے والد سے سیکھا۔44 سالہ اداکارہ نے ایک پوڈکاسٹ میں گفتگو کے دوران بتایا کہ ان کے والد انتہائی اصول پسند انسان تھے اور مالی مشکلات کے باوجود کبھی اپنے نظریات پر سمجھوتہ نہیں کرتے تھے ۔ ان کے والد ہر فیصلے میں اخلاقی اقدار کو ترجیح دیتے تھے اور ایسے کاموں سے دور رہتے تھے جنہیں وہ غلط سمجھتے تھے ۔ اداکارہ کے مطابق والدین کے درمیان اختلافات کی ایک بڑی وجہ بھی یہی تھی کہ ان کے والد اس بات پر سخت مؤقف رکھتے تھے کہ وہ کن منصوبوں کا حصہ بنیں گے اور کن کا نہیں۔والد کے اصولوں کی وجہ سے گھرٹوٹ گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

سنگاپور:مسٹر پوٹیٹو ہیڈ کو کم وقت میں جوڑنے کا عالمی ریکارڈ

غیر فعال آتش فشاں میں بنا فٹبال میدان ’’فیلڈ آف دی گاڈز‘‘

ایپل کا رواں برس یورپ میں پہلا ڈیویلپر سینٹر کھولنے کا فیصلہ

’’پائریٹس آف دی کیریبیئن ‘‘ کا شکار جہاز کی باقیات دریافت

کینیڈا :دنیا کا سب سے بڑا ہیومن فوس بال میچ، کاریکارڈ

کبوتروں کو بھگانے کا نیا طریقہ متعارف، خودکار واٹر گن تیار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
آزاد کشمیر میں پابندی؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سکیورٹی معاملات پر بھی نظر رکھی جائے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
قائد اعظم سے دولتانہ تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
آزاد کشمیر: نئے عمرانی معاہدے کی ضرورت
رشید صافی
عمران یعقوب خان
سائیکل کی یاد میں ایک کالم
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سندھ طاس معاہدہ اور بھارتی آبی دہشت گردی
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak