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فرانس، سپین میں جنگلاتی آگ نے تباہی مچا دی ،فوج طلب

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فرانس، سپین میں جنگلاتی آگ نے تباہی مچا دی ،فوج طلب

پیرس،میڈرڈ(اے ایف پی)فرانس اور سپین میں بے قابو جنگلاتی آگ نے شدید تباہی مچا دی، مجموعی طور پر2لاکھ67ہزار افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ فرانس کے شہر بوردو سے 1 لاکھ 97 ہزار افراد کا انخلا کیا گیا۔۔۔

 جسے امن کے دور کی سب سے بڑی نقل مکانی قرار دیا جا رہا ہے ۔فرانسیسی حکومت نے فوج طلب کر لی ، جنوب مغربی علاقوں میں آگ پر قابو پانے کیلئے فوجی ٹرانسپورٹ طیارہ آپریشن میں شامل کر لیا۔ اے 400 ایم طیارے نے ہفتے کو لاکانو کے جنگلات میں پہلی بار آگ بجھانے کا مشن انجام دیا ۔ حکام کے مطابق خطرہ بدستور برقرار ہے ،تیز ہواؤں کے باعث صورتحال مزید سنگین ہونے کا خدشہ ہے ۔ادھر جنگلاتی آگ کے باعث سپین کے دارالحکومت میڈرڈ کے مغرب میں 70 ہزار افراد گھربار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ،دھویں کے باعث وسطی میڈرڈ میں فضائی آلودگی بڑھ گئی،شہریوں کو گھروں کی کھڑکیاں بند رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے ۔ سپین نے قومی سطح پر ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا ہے۔

25 ہزار افراد کو متاثرہ علاقوں سے نکلنے کا حکم بھی دیا گیا ۔آتشزدگی سے ایک شخص ہلاک ہو گیا ،حکام کے مطابق آگ دارالحکومت میڈرڈ سے 50 کلومیٹر دور واقع شہری علاقوں روبلیڈو اور فریسنیدکی جانب بڑھ رہی ہے ۔ میڈرڈ کے علاقے میں اب تک 6 ہزار ہیکٹر رقبہ آگ کی لپیٹ میں آ چکا ہے ، صوبہ ایویلا میں آگ سے 25 ہزار ہیکٹر رقبہ تباہ ہو گیا ہے ۔ہسپانوی وزیراعظم پیڈرو سانچیز نے متاثرہ علاقے کا دورہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ خطے کی تاریخ کی بدترین آگ ہے۔

 

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