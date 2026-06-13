صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاکھوں سوشل میڈیا فالوورز بہتراداکار کا متبادل نہیں:ثانیہ

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
لاکھوں سوشل میڈیا فالوورز بہتراداکار کا متبادل نہیں:ثانیہ

لاہور(شوبز ڈیسک) اداکارہ ثانیہ سعید کا کہنا ہے کہ لاکھوں فالوورز اچھے اداکار کا متبادل نہیں ہو سکتے، پروڈکشن کی وجہ سے مقروض ہوگئی ہوں، قرضہ اترے گا تو پروڈکشن کا کام پھر سے شروع کروں گی۔

سینئر اداکارہ نے کہا میرے نانا جیل میں ہوتے تو نانی گھر کا نظام چلاتی تھیں، میری والدہ کو بھی نانی نے پڑھایا، فلمیں بننا شروع ہوگئیں، لیکن لگائیں گے کہاں؟ ملک میں سینما گھر تو موجود ہی نہیں ہیں۔ انھوں نے کہا آج بھی کرائے کے گھر میں رہتی ہوں، شہزاد رائے بہت اچھا سماجی کام کر رہے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ ثانیہ سعید کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان میں آزاد فلم سازی کو زیادہ سپورٹ دینے کی ضرورت ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

12وارداتیں،ڈاکوؤں نے 8شہریوں کو لوٹ لیا

گوجرانوالہ:غیرت کے نام پر بیٹی،داماد،گھریلو ملازم قتل

مبینہ پولیس مقابلے ،مزید2ملزم ہلاک،4 زخمی گرفتار

کوٹ لکھپت :درخت سے لٹکتی تشدد زدہ لاش برآمد

دکاندار کا تشدد، 14سالہ ملازم لڑکا جاں بحق

فروخت کیلئے دی گئی لاکھوں روپے مالیت کی توڑی خورد برد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علاقائی دانش کی ضرورت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سارا ملک ہی ای لائسنس پر چل رہا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بھیرہ،پھُلاں دا سہرا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ ایران مذاکرات پس و پیش کا شکار
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
سارا جھگڑا مفادات کا ہے
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی مثالی حکمرانی
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak