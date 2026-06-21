صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زکوٰۃ نے میری شوبز کی کمائی کو پاک کر دیا:نرگس

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
زکوٰۃ نے میری شوبز کی کمائی کو پاک کر دیا:نرگس

لاہور(شوبزڈیسک ) سابق اداکارہ اور رقاصہ نرگس کا ایک انٹرویو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنی شوبز کی کمائی سے باقاعدگی سے زکوٰۃ ادا کرتی رہی ہوں اور زکوٰۃ مال کو پاک کر دیتی ہے ۔

ایک انٹرویو میں نرگس نے اپنے ماضی اور موجودہ زندگی کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 1992ء سے جب میں نے کمانا شروع کیا، میں کبھی اپنی آمدنی 2.5 فیصد زکوٰۃ نکالے بغیر گھر نہیں لے گئی، میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ زکوٰۃ آپ کے مال کو پاک کر دیتی ہے ۔ ماضی میں اپنی پیشہ ورانہ زندگی کو عبادت سمجھ کر انجام دیتی تھی اور میرے کیریئر میں کوئی فحش رقص تلاش کرنا مشکل ہو گا۔ نرگس نے حج کے دوران اپنے جذباتی تجربات بھی بیان کیے اور کہا کہ طواف کے دوران لوگوں کی محبت اور عزت نے مجھے بے حد متاثر کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:کاروباری ہفتہ، 6ہزار 522 پوائنٹس کانمایاں اضافہ

سونا 43روپے سستا، چاندی کی قیمت 16روپے بڑھ گئی

ایس ای سی پی:مالیاتی تنازعات کے حل کی طرف اہم پیشرفت

حکومت، ایشیائی بینک میں انشورنس ٹرانسفارمیشن پروگرام کا معاہدہ

کاٹن سیلز اینڈ پرچیز کنٹریکٹ کے نفاذ کیلئے مفاہمتی یادداشت پردستخط

ایم سی آئی:صنعتی یونٹس کے پراپرٹی ٹیکس نوٹسز پرنظرثانی کا اعلان

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
پاکستان کا اونچا نام
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
پذیرائی ہوگئی اب آگے کی سوچیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
عوامی جائیدادوں پر قبضے کا اندھا قانون
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کے بدخواہوں کی شکست
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بلند قامت ستون
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
محرم الحرام کے عملی تقاضے
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak