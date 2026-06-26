صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خواتین کو جارحانہ نہیں بلال عباس جیسے لڑکے متاثر کرتے ہیں:نمرہ شاہد

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
خواتین کو جارحانہ نہیں بلال عباس جیسے لڑکے متاثر کرتے ہیں:نمرہ شاہد

کراچی (شوبزڈیسک ) معروف اداکارہ نمرہ شاہد نے ایک یو ٹیوب پروگرام کے دوران بتایا کہ خواتین کو جارحانہ لڑکے نہیں بلکہ بلال عباس جیسے اداکار متوجہ کرتے ہیں، ایسے دلکش مرد کسی بھی کردار میں کشش رکھتے ہیں۔

 مثال کے طور پر دانش تیمور جس بھی کردار میں نظر آئیں، اچھے لگتے ہیں۔ ہر شخص کی اپنی پسند ہوتی ہے لیکن اگر ایک خوبصورت اور پرکشش لڑکے کو بہترین انداز میں تیار کر کے دکھایا جائے اور اس کے کردار کو محبت اور اہمیت دی جائے تو لڑکیاں یہی سمجھتی ہیں کہ یہی مثالی مرد ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

امریکا ایرانی پاسداران انقلاب سے براہ راست رابطہ کریگا

ترکیہ بجلی کے شعبے میں اصلاحات لانے میں پاکستان کی مدد کرے گا : 3 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط

وینز ویلا میں زلزلے سے تباہی، عمارتیں ملبے کا ڈھیر،اموات ایک لاکھ تک ہو سکتی ہیں : امریکی ادارہ

مریم نواز کے حکم پر جلوس و مجالس کی سکیورٹی سخت، جدید ٹیکنالوجی سے نگرانی

پاکستان دنیا میں پیس میکر بن گیا، اب معاشی قوت بنیا ہے : اسحاق ڈار

سازشوں کے قائل نہیں، جمہوری جدوجہد سے انقلاب لانا چاہتے : حافظ نعیم

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا بلاول کو ویل لیفٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
قریبی خطہ اور ہمارے امکانات
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ معاہدہ اور پاکستان کا کردار
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
نصابِ کربلا
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
اگلا مہورت
آصف عفان
امیر حمزہ
راہِ حسینؓ اور امن کا پیغام
امیر حمزہ
Dunya Bethak