صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رجنی کانت کا اپنی زندگی پر فلم بنانے کا منصوبہ

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
رجنی کانت کا اپنی زندگی پر فلم بنانے کا منصوبہ

ممبئی (آئی این پی)بھارتی فلم انڈسٹری کے سپر سٹار رجنی کانت کی زندگی پر مبنی بایوپک بنانے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔

بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق اداکار کی زیرِ تکمیل خودنوشت کو فیچر فلم کی شکل دیے جانے پر غور کیا جا رہا ہے ، تاہم اس حوالے سے ابھی کوئی باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق رجنی کانت کافی عرصے سے اپنی خودنوشت پر کام کر رہے ہیں، رجنی کانت نے اپنے قریبی ساتھیوں سے بھی مشاورت کی ہے ، تاہم اس منصوبے کا باضابطہ اعلان ابھی نہیں کیا گیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیکرٹری داخلہ سے چیئرمین سی ڈی اے تک
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے محفوظ مسکنوں کی تباہی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کبھی حکمران عوام بن کر سوچیں گے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
سٹیٹ بینک کی مہنگائی سے لڑائی؟
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ جنگ اور صہیونی ذہنیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
عدالت میں پیشی
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak