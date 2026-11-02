صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موٹرسائیکل حادثہ ، 29 سالہ امریکی فٹنس انفلوئنسر لیام فٹزجیرالڈ چل بسے

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
موٹرسائیکل حادثہ ، 29 سالہ امریکی فٹنس انفلوئنسر لیام فٹزجیرالڈ چل بسے

میامی (شوبز ڈیسک)امریکی شہر میامی سے تعلق رکھنے والے اور سوشل میڈیا پر ایک ملین سے زائد فالوورز رکھنے والے امریکی فٹنس انفلوئنسر لیام فٹز جیر ا لڈ موٹرسائیکل حادثے میں زخمی ہونے کے بعد 29 برس کی عمر میں چل بسے ۔

ان کی گرل فرینڈ جیمی لین رینالڈی نے سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے ان کی موت کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ لیام 30 اکتوبر کو رات تقریباً 2 بجے دنیا سے رخصت ہوگئے ۔جیمی نے اپنے پیغام میں گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ اس نقصان کے درد کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں، یہ سب کیلئے مشکل وقت ہے جو لیام سے محبت کرتے تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

بچیوں سے زیادتی، بھتہ خوری کے 2 ملزم مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک

ڈاکوؤں نے شہریوں سے لاکھوں کی نقدی ، اشیا چھین لیں

غربت ، بیروزگاری : مختلف واقعات میں 5 افراد کی خودکشی

نشتر : گھریلو ناچاقی پر خاوند کے چھری سے وار، بیوی، 4 بچے زخمی

ٹیکسلا : پولیس تشدد سے شہری جاں بحق، 3 اہلکاروں پر مقدمہ

بیکری کارخانے میں سلنڈر دھماکا، 1 شخص جاں بحق، 7 زخمی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
یہی زندگی ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گدھے سے کاکروچوں تک
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
ٹیکس اہداف، نیا بینکنگ نظام اور معیشت
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
دہلی کا حوضِ خاص اور لاہور سے محبت
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
پہاڑی چوٹی اورکانچ کا چبوترہ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکرگزاری
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak