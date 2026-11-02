صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان کرکٹرز ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کو تیار: مائیک ہیسن

  • کھیلوں کی دنیا
پاکستان کرکٹرز ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کو تیار: مائیک ہیسن

ٹیم کی حیثیت سے آگے بڑھنے کا سفر جاری رہنا خوش آئند ،ہمارا بڑا باصلاحیت اور محنتی سپورٹ سٹاف بھی خاص تذکرے کا مستحق ہے :ہیڈ کوچ فائنل میچ میں پریشر تھا ، تحمل سے کھیلا اس لئے فتح ملی،ٹیم کو جیسی ضرورت تھی ویسا پرفارم کیا،ہمیشہ کہتا ہوں میں آل راؤنڈر ہوں :عرفات منہاس

لاہور(سپورٹس ڈیسک )پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مائیک ہیسن نے کھلاڑیوں کی عمدہ کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ ٹیم کی حیثیت سے آگے بڑھنے کا سفر جاری رہنا خوش آئند ہے ۔سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں مائیک ہیسن کا کہنا تھا کہ کھلاڑی ہر چیلنج کا بھرپور مقابلہ کرنے کیلئے تیارہیں اور اس کیلئے آگے آ رہے ہیں۔ انہوں نے باصلاحیت اور محنتی سپورٹ سٹاف کو بھی خصوصی طور پر سراہا،ان کا کہناتھاکہ ہمارابڑا باصلاحیت اور سخت محنت کرنے والا سپورٹ سٹاف بھی خاص تذکرے کا مستحق ہے ۔دوسری طرف سہ ملکی سیریز میں پلیئر آف دی سیریز کا اعزاز حاصل کرنیوالے عرفات منہاس کا کہناہے کہ فائنل میچ میں پریشر تھا لیکن انجوائے کیا، تحمل سے کھیلا اس لئے فتح ملی۔انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہاکہ جس طرح ٹیم کو ضرورت تھی ویسے پرفارم کیا ، میں نے اور حسن نواز نے سری لنکا کے باؤلرز کو ٹارگٹ کیا ہوا تھا۔ فائنل جیتنے کی بے حد خوشی ہے ، ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں آل راؤنڈر ہوں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

ایران سے مذاکرات اچھے مرحلے پر ہیں : ٹرمپ، قطری ،پاکستانی ثالث شرائط پر مشاورت کر رہے، ہرمز کو کھولا جاسکتا: عراقچی، موصول خط میں امریکی لہجہ بدل گیا: محسن رضائی

افغان طالبان رجیم نے دہشتگردی کی حمایت بند نہ کی تو بھاری قیمت چکانا پڑیگی : ترجمان پاک فوج

افغانستان سے بلااشتعال فائرنگ،پاکستانی فورسز کاموثرجواب

اسحاق ڈار کا ازبکستان ، مالدیپ کے وزرائے خارجہ سے رابطہ

وزیراعظم سے سلطان محمود ہنجرا کی ملاقات، سیاسی صورتحال اور پارٹی امور پر تبادلہ خیال

مریم نواز نے 3 سال میں 10 لاکھ نوجوانوں کی سکل ڈویلپمنٹ کا ہدف مقرر کر دیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
یہی زندگی ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گدھے سے کاکروچوں تک
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
ٹیکس اہداف، نیا بینکنگ نظام اور معیشت
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
دہلی کا حوضِ خاص اور لاہور سے محبت
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
پہاڑی چوٹی اورکانچ کا چبوترہ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکرگزاری
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak