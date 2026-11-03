صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایک جتنی ورزش کاخواتین کو مردوں سے زیادہ فائدہ ملتا

  • عجائب دنیا
ایک جتنی ورزش کاخواتین کو مردوں سے زیادہ فائدہ ملتا

برسلز(نیٹ نیوز)ورزش کو صحت کیلئے مفید قرار دیا جاتا ہے مگر مردوں یا خواتین دونوں میں سے کس کو جسمانی سرگرمیوں سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے ،اس بات کا جواب بیلجیئم میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں دیا گیا ہے ۔

تحقیق میں بتایا گیا کہ صحت مند طرز زندگی کی عادات سے مردوں اور خواتین کو یکساں فوائد حاصل نہیں ہوتے ۔اس تحقیق میں 12 یورپی ممالک سے تعلق رکھنے والے افراد کے ڈیٹا کا تجزیہ کیا گیا۔نتائج سے معلوم ہوا کہ اگر مرد اور خواتین ایک جیسی ورزش کرتے ہیں تو بھی خواتین کو جسمانی سرگرمیوں سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے ۔جامع تحقیقاتی رپورٹ میں بتایا گیا کہ ناکافی جسمانی سرگرمیوں سے مردوں کی صحت زیادہ تیزی سے تنزلی کا شکار ہوتی ہے جبکہ پھلوں و سبزیوں کا بہت کم استعمال خواتین کی صحت پر زیادہ منفی اثرات مرتب کرتا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مرنے سے پہلے یہ کام کر جائیے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ٹیل‘ شانزے لیزے اور سیکرے کیور
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سنگاپور کے وزیر خارجہ کا دورۂ پاکستان اور ہمارے ایوان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
افسروں کے پوشیدہ فوائد
شاہد کاردار
رشید صافی
پاکستان کا افغانستان کو انتباہ
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
جو نقشِ کہن تم کو نظر آئے مٹا دو
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak