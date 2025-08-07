صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بغیر شوکاز ملازمت سے برطرفی قانون کے برعکس، سپریم کورٹ

  • پاکستان
بغیر شوکاز ملازمت سے برطرفی قانون کے برعکس، سپریم کورٹ

لاہور(کورٹ رپورٹر)سپریم کورٹ نے چیک کی رقم میں جعلسازی کے ذریعے خوردبرد کرنے کے الزام میں برطرف سرکاری ملازم کو ملازمت پر بحال کرتے ہوئے قرار دیا کہ شوکاز نوٹس جاری کئے بغیر ملازمت سے برطرفی قانون کی منشا کے برعکس ہے۔

جسٹس عدیل احمد عباسی کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے برطرفی کیخلاف اپیل پر فیصلہ جاری کیا۔تین رکنی فل بینچ نے سرکاری ملازم محمد رمضان کی برطرفی کیخلاف اپیل منظور کرلی اور برطرفی کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا،تین رکنی فل بینچ نے قرار دیا کہ دفاع کا موقع فراہم کئے بغیر ملازمت سے برطرف کرنا انصاف کے اصولوں سے مطابقت نہیں رکھتا اور باضابطہ انکوائری کے بغیر ملازمت سے برطرفی جیسی بڑی سزا نہیں دی جاسکتی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تنے کے درپے ہونے والے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جنگل کا قانون
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
غزہ: قحط اور قحط الرجال
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پلاسٹک کی تباہ کاریاں
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
کہاں جائیں حضور!
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث …(حصہ ہشتم)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak