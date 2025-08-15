صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

2 لاکھ ٹن چینی کی درآمد کیلئے ٹینڈر جاری

  • پاکستان
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک )ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان (ٹی سی پی)نے 2 لاکھ ٹن چینی کی درآمد کے لیے ایک اور ٹینڈر جاری کردیا، 21 اگست تک بولیاں طلب کرلی گئیں۔

ٹینڈر دستاویز کے مطابق چینی کی 25 ہزار ٹن سے کم کی بولی منظورنہیں کی جائے گی۔قبل ازیں ٹی سی پی نے ایک لاکھ میٹرک ٹن چینی کا ٹینڈر 11اگست کو کھولا تھا، جس کے لیے ٹی سی پی کو کل 5 بولیاں موصول ہوئی تھیں، ایک بولی دہندہ نے معذرت کرلی تھی۔ٹی سی پی کو ٹینڈر میں539 سے 586 ڈالر فی ٹن کے حساب سے بولیاں موصول ہوئی تھیں۔

