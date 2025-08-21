صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد ہائیکورٹ چیئرمین پی ٹی اے کی تعیناتی کیخلاف درخواست پرفیصلہ محفوظ

اسلام آباد ہائیکورٹ چیئرمین پی ٹی اے کی تعیناتی کیخلاف درخواست پرفیصلہ محفوظ

اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس بابر ستار نے چیئرمین پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی تعیناتی کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کرلیا۔۔۔

اسامہ خلجی کی درخواست پر سماعت کے بعد جاری تحریری حکمنامہ میں عدالت نے چیئرمین پی ٹی اے ، ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور دیگر فریقین کو 8 ستمبر تک تحریری دلائل جمع کرانے کی ہدایت کر دی،وفاقی حکومت چیئرمین پی ٹی اے کی تعیناتی کے پراسیس کا ریکارڈ جمع کرانا چاہے تو کروا سکتی ہے ،وفاقی حکومت ریکارڈ پیش کر سکتی ہے کہ پی ٹی اے ممبرز میں سے چیئرمین کو کیسے منتخب کیا گیا،26ویں ترمیم کے ذریعے ہائیکورٹ کے اختیارات میں ترمیم کے بعد فریقین کو مزید عدالتی معاونت کا موقع دیا گیا تھا ۔

