پختونخوا :دوران ملازمت انتقال،ریٹائرمنٹ پر پلاٹ ملے گا، بل منظور

  • پاکستان
پشاور (نیوز ایجنسیاں )کے پی اسمبلی نے خیبرپختونخوا گورنمنٹ سرونٹس ہا ئوسنگ فا ئونڈیشن بل کی منظوری دیدی۔بل کے مطابق فائونڈیشن کے زیر اہتمام دوران ملازمت مرنے اور ریٹائرمنٹ پر پلاٹ دئیے جائیں گے۔

 تمام سرکاری ملازمین فا ئونڈیشن کیساتھ رجسٹریشن کے پابند ہوں گے ۔بل میں کہا گیا ہے کہ ملازمین سے رجسٹریشن فیس کے علاوہ ماہانہ بنیادوں پر کٹوتی بھی کی جائیگی ۔فا ئونڈیشن کیلئے فنڈ وفاقی و صوبائی حکومت گرانٹس کی شکل میں فراہم کرے گی۔علاوہ ازیں خیبرپختونخوا حکومت نے حالیہ سیلاب سے متاثرہ افراد کی امداد اور بحالی کے لیے اہم اقدام کرتے ہوئے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں سے کٹوتی کا فیصلہ کیا ہے ۔اس حوالے سے محکمہ خزانہ نے باضابطہ اعلامیہ جاری کر دیا جس میں کہا ہے کہ گریڈ 17 اور اس سے اوپر کے سرکاری  افسران کی دو دن جبکہ گریڈ 1 سے 16 کے ملازمین کی ایک دن کی بنیادی تنخواہ اگست 2025 کی ادائیگی سے کاٹی جائے گی۔فیصلے کا اطلاق صوبے کے تمام سرکاری، نیم سرکاری اور خود مختار اداروں کے ملازمین پر ہوگا۔ 

