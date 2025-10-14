صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آپریشن ہو رہا ہو تو کوئی صوبہ یا شخص نہیں روک سکتا، رانا ثنااللہ

  • پاکستان
پی ٹی آئی ہیجان پیدا کر رہی ،سہیل آفریدی سے صورتحال نہیں سنبھالی جائیگی بانی اپنا بھاشن دیتے رہیں اس سے فرق نہیں پڑے گا، مشیر وزیراعظم کی گفتگو

اسلام آباد (این این آئی)مشیر وزیراعظم راناثنااللہ نے کہا ہے اگر کوئی آپریشن ہورہا ہو تو کوئی صوبہ یا شخص آپریشن نہیں روک سکتا، بانی پی ٹی آئی اپنا بھاشن دیتے رہیں اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے راناثنانے کہا دہشتگردوں کوبھارت کی مکمل سپورٹ حاصل ہے جب تک دہشتگردوں کا قلع قمع نہ ہویہ جنگ جاری رہے۔

انہوں نے کہا کوئی صوبہ یا وزیراعلیٰ کسی ملک سے براہ راست بات نہیں کرسکتا، ان کو افغانستان سے بات چیت کی اجازت نہیں دی جائے گی، سہیل آفریدی سے خیبرپختونخوا کی صورتحال نہیں سنبھالی جائیگی، علی امین گنڈاپور کو اس لئے ہٹایاگیا کیونکہ وہ پارٹی کی توقعات پوری نہیں کرسکے ۔ انہوں نے کہا پی ٹی آئی والے سیاست نہیں کررہے ،ہیجان پیدا کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کی تشدد اور غیرجمہوری رویوں پر مشتمل سیاست ہے ، ملک میں آئینی اورجمہوری حکومت موجود ہے ، پی ٹی آئی والے حکومت کیساتھ بیٹھ کر مسائل حل کرسکتے ہیں۔

