دوسرے ون ڈے میں سلمان علی آغا کا متنازعہ رن آؤٹ

ڈھاکہ(سپورٹس ڈیسک)دوسرے ون ڈے میں سلمان علی آغا کو متنازعہ رن آؤٹ دے دیا گیا۔بنگلادیشی کپتان مہدی حسن میراز سپورٹس مین سپرٹ بھول گئے ۔

مہدی حسن کی گیند پر محمد رضوان نے سامنے شاٹ کھیلا۔ گیند بولر کے پاؤں سے ٹکرائی۔ سلمان علی آغا نے کریز سے باہر رہتے ہوئے گیند مہدی حسن کو دینے کی کوشش کی لیکن مہدی حسن نے سلمان سے پہلے گیند اٹھائی اور وکٹوں پر مار دی۔ امپائر نے رن آؤٹ قرار دے دیا۔ پویلین لوٹتے ہوئے سلمان علی آغا کا شدید غصے کا اظہار کیا، جس پر بنگلادیشی وکٹ کیپر لٹن داس بھی ناراض دکھائی دئیے ۔محمد رضوان، امپائر اور ساتھی کھلاڑیوں نے سمجھا بجھا کر اُن کا غصہ ٹھنڈا کیا۔

 

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فرقہ پرستوں کے شر سے ہوشیار!
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
خدا کے واسطے آپ تنخواہ لینی شروع کر دیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایک تصویر اور ڈاکٹر امجد ثاقب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران جنگ: روس اور چین کیوں خاموش ہیں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
جنگ ایران میں‘ مہنگائی پاکستان میں
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak