ایران امریکا مذاکرات کا اگلا دور جلد متوقع : خواجہ آصف
کوئی منفی بات سامنے نہیں آئی،صرف مثبت پیشرفت ہی دیکھنے میں آ رہی
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ایران امریکا مذاکرات کا اگلا دور جلد متوقع ہے ، مثبت پیش رفت سامنے آ رہی ہے۔ خواجہ آصف نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ایران اور امریکا کے درمیان اب بھی دوبارہ مذاکرات کے امکانات موجود ہیں، حالیہ مذاکرات کے بعد اطمینان کا اظہار کیا جا رہا ہے اور اب تک کوئی منفی بات سامنے نہیں آئی بلکہ صرف مثبت پیش رفت ہی دیکھنے میں آ رہی ہے ۔ان سے پوچھا گیا کہ آئندہ خطے کے فیصلے پاکستان کرے گا؟، اس پر انہوں نے کہا کہ فیصلے اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے ۔ بھارت سے متعلق سوال پر خواجہ آصف نے تنقیدی انداز میں کہا کہ وہاں بے چینی پائی جا رہی ہے اور مختلف ردعمل سامنے آ رہے ہیں۔