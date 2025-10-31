صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جنرل ہسپتال ، غیر تربیت یافتہ مرد وں سے خواتین کا پوسٹ مارٹم

  • پاکستان
جنرل ہسپتال ، غیر تربیت یافتہ مرد وں سے خواتین کا پوسٹ مارٹم

پرائیویٹ طور پر ہائر کرکے فرانزک ڈیپارٹمنٹ کے ڈاکٹرز خود ادائیگی کرتے غیر ڈاکٹرز سے ہی پوسٹ مارٹم کروایا جاتا ،پانچ رکنی انکوائری کمیٹی قائم

لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے ) لاہور جنرل ہسپتال میں غیر تربیت یافتہ مردوں کی جانب سے خواتین کا پوسٹ مارٹم کرنے کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس پر پرنسپل نے ایکشن  لیتے ہوئے پروفیسر خضر حیات گوندل کی سربراہی میں پانچ رکنی انکوائری کمیٹی قائم کردی گئی ،انکوائری کمیٹی میں پروفیسر حنیف میاں ، ڈاکٹر فائزہ اطہر ، ڈاکٹر کریم اللہ اور ڈاکٹر یحیی سلطان شامل ہیں۔ دنیا نیوز ذرائع نے تحقیقات کیں ہے کہ پوسٹ مارٹم کرنے والے افراد کو پرائیویٹ طور پر ہائر کرکے فرانزک ڈیپارٹمنٹ کے ڈاکٹرز تنخوا ہ کا کچھ حصہ ماہانہ ادا کرتے ہیں اور پھر غیر ڈاکٹرز سے ہی پوسٹ مارٹم کروایا جاتا ہے ۔ ویڈیو میں خاتون کا پوسٹ مارٹم کرنے والا سویپر (ع)بتایا جارہا ہے جس کے ساتھ وہاں پوسٹ مارٹم کا ایک سپروائزر بھی ملوث ہے ۔ پرنسپل پروفیسر فاروق افضل کا کہنا ہے کہ انکوائری رپورٹ کی روشنی میں ذمہ دار افراد کے خلاف قانون کے مطابق ایکشن ہوگا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

دوران پرواز لیپ ٹاپ گرنے پر طیارہ واپس جانے پر مجبور

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
افغان طالبان سے پاکستان کو کیا ملا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مظلوم کی معصوم خواہش
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
دائرے سے نہ جائیو آگے!
بابر اعوان
سلمان غنی
پاک افغان مذاکرات کی ناکامی
سلمان غنی
آصف عفان
آخری کال!
آصف عفان
امیر حمزہ
سورۂ لقمان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ
Dunya Bethak