وفاقی ملازمین کیلئے کرایہ داری سیلنگ میں 85فیصد اضافہ ،نوٹیفکیشن جاری
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) وفاقی ملازمین کے لیے کرایہ داری سیلنگ میں 85فیصد اضافہ کر دیا گیا، وزارت ہاؤسنگ نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ نیا اضافہ یکم نومبر 2025 سے نافذ ہوگا، رہائشی کرایہ داری سیلنگ کی شرح فنانس ڈویژن کی مشاورت سے مقرر کی گئی۔
وفاقی حکومت کے تمام ملازمین (بی ایس-1 تا 22) کے لیے اضافے کی منظوری دی گئی ۔ اضافہ کا اطلاق چھ خاص سٹیشنز پر ہو گا۔بڑے شہروں میں کرایہ جات میں اضافہ سرکاری ملازمین کو بڑھتے کرایوں میں بڑا ریلیف دے گا۔وفاقی وزیر ہاؤسنگ میاں ریاض حسین پیرزادہ نے وفاقی ملازمین کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ وزارت ہاؤسنگ ملازمین کی سہولت کے لیے پرعزم ہیں۔اسلام آباد میں 17,400 سرکاری رہائشی مکانات جبکہ 43,000 سے زائد رجسٹرڈ درخواست گزار ہیں۔