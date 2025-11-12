خیبر پختونخوا سرکاری سکو لوں میں اے آئی کورسز کرانیکی ہدایت
محکمہ تعلیم فوری اقدامات ، مطلوبہ وسائل ہنگامی بنیادوں پر فراہم کرے ، وزیراعلیٰ
پشاور (بیورو رپورٹ) وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی نے صوبے کے سرکاری سکولوں میں چھٹی جماعت سے مصنوعی ذہانت (اے آئی) کورسز متعارف کرانے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ نے محکمہ ابتدائی و ثانوی تعلیم کو اس سلسلے میں فوری اقدامات اٹھانے اور مطلوبہ وسائل ہنگامی بنیادوں پر فراہم کرنے کی ہدایت بھی کی۔وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں محکمہ تعلیم کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مستقبل کی معیشت، تعلیم، صحت اور انتظامی نظام میں مصنوعی ذہانت کا کردار مرکزی حیثیت اختیار کر چکا ، اس لئے نوجوانوں کو اے آئی کی تعلیم دینا دراصل انہیں مستقبل کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے قابل بنانا ہے ۔ مصنوعی ذہانت کی تعلیم سے نوجوانوں میں تخلیقی سوچ اور عالمی معیار کی مہار ت پیدا ہو گی۔
وزیر اعلیٰ نے ضم اضلاع کے سکولوں میں اساتذہ کی کمی پوری کرنے کے لیے نئی آسامیاں تخلیق کرنے ، سرکاری سکولوں میں حاضری اور نتائج بہتر بنانے کے لئے اچانک دوروں کی ہدایت دی۔مزید برآں، وزیر اعلیٰ نے صوبائی وزیر تعلیم اور محکمہ تعلیم کے حکام کو سرکاری سکولوں کے باقاعدہ دورے کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے واضح کیا کہ سرکاری امور میں غفلت برتنے والے ملازمین کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔وزیر اعلیٰ نے طلبہ کو فراہم کی جانے والی درسی کتب کی اشاعت سرکاری پرنٹنگ پریس سے کرانے اور ٹیکسٹ بکس و سٹیشنری کی خریداری سے متعلق ٹینڈرز کی انکوائری کرانے کی ہدایت بھی کی۔انہوں نے محکمہ تعلیم سے گرلز گائیڈ فنڈ اور سکائو ٹس فنڈ سے متعلق تفصیلی ڈیٹا طلب کرتے ہوئے ان فنڈز کو شفاف اور مؤثر طریقے سے سٹریم لائن کرنے کے لئے نیا میکنزم تیار کرنے کی ہدایت دی۔علاوہ ازیں وزیر اعلیٰ نے اساتذہ کی پوسٹنگ، ٹرانسفر، لیو انکیشمنٹ، پروموشن اور سکالرشپس کے تمام امور کو ڈیجیٹل نظام پر منتقل کرنے کے احکامات جاری کئے ۔