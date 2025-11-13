صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومت کا جینا دوبھر کرینگے،معاہدے ختم کرنے کیلئے سفیروں کو خطوط لکھیں گے :اپوزیشن اتحاد

  پاکستان
حکومت کا جینا دوبھر کرینگے،معاہدے ختم کرنے کیلئے سفیروں کو خطوط لکھیں گے :اپوزیشن اتحاد

ترمیم نے چیف جسٹس کے کردار کو محدود کر دیا ، عہدہ بحال کریں گے ، ججوں کے ساتھ رویہ ناقابل قبول ، بیرسٹر گوہر بات چیت کیلئے ہم تیار ،مذاکرات یہ ہوں گے کہ ہمارا مینڈیٹ واپس کریں،جمعہ سے تحریک شروع کریں گے ، اچکزئی

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک، نیوز ایجنسیاں) اپوزیشن اتحاد نے کہا ہے کہ ہم چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ بحال کریں گے ، حکومت کا جینا دوبھر کر دیا جائے گا تمام غیرملکی سفیروں کو خطوط لکھیں گے کہ اس حکومت سے جو بھی معاہدے کیے ہیں وہ ختم کردیں۔اپوزیشن اراکین کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے  تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان نے کہا کہ سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کے اختیارات محدود کر دیئے گئے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ ختم کر دیا گیا ۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ کا تشخص اور اختیارات واپس لائیں گے ، ججوں کے ساتھ اپنایا گیا رویہ ناقابل قبول ہے ۔بیرسٹر گوہر نے کہا کہ اسمبلی میں پوائنٹ آؤٹ کیا کہ موجودہ ترامیم آئین کی روح کے منافی ہیں ،آئینی تعریفوں میں نئی کلاز شامل کر دی گئیں اور اس ترمیم نے چیف جسٹس کے کردار کو محدود کر دیا ۔محمود خان اچکزئی نے حکومت کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا جینا حرام کردیں گے اور تمام غیرملکی سفیروں کو خطوط لکھیں گے کہ اس حکومت سے جو بھی معاہدے کیے ہیں وہ ختم کردیں۔

جمعے کو ہم تحریک کا آغاز کریں گے ، ہم احتجاج کریں گے اور ایک پتھر بھی نہیں ماریں گے ۔محمود خان اچکزئی نے کہا کہ اقوام متحدہ کا ادارہ کہتا ہے کہ 45 فیصد لوگ غربت کی لائن سے نیچے ہیں، کیا آسمان گرتا اگر آج اجلاس ملتوی کر دیتے ۔انہوں نے کہا کہ دنیا کے خطرناک ممالک ہمیں لڑانا چاہتے ہیں، ہمیں جنگ کا راستہ روکنا ہے ۔اپوزیشن اتحاد کے سربراہ نے کہا کہ پاکستان کا آئین بالادست ہو گا، پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو گی، تمام صوبوں کی معدنیات پر پہلا حق اسی صوبے کا ہو گا۔محمود خان اچکزئی نے کہا کہ جو بھی مذاکرات کرنے ہیں ہم تیار ہیں، ہم آپ کا جینا حرام کر دیں گے اور ہم عدلیہ کے ججوں سے درخواست کرتے ہیں، آپ ایک قلم سے اس سب کو فارغ کر سکتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ حکومت سے ہمارے مذاکرات ہوں گے اور مذاکرات یہ ہوں گے کہ ہمارا مینڈیٹ واپس کریں۔ اسد قیصر نے کہا کہ 27 ویں آئینی ترمیم نے آئین و قانون کا جنازہ نکال دیا، ترمیم کے خلاف بھی اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے ۔

