صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خاندان میں کوئی جادو کا سوچ بھی نہیں سکتا:ہمشیرہ بشریٰ بی بی

  • پاکستان
خاندان میں کوئی جادو کا سوچ بھی نہیں سکتا:ہمشیرہ بشریٰ بی بی

اسلام آباد (این این آئی)بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی ہمشیرہ مریم ریاض وٹو نے حالیہ الزامات اور دی اکانومسٹ کی رپورٹ پر سخت ردِعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ دی اکانومسٹ کے آرٹیکل میں حقائق کی درستگی کیلئے پیغام بھیجاہے۔

 ہمارے خاندان میں کوئی جادو کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ایک انٹرویومیں مریم ریاض وٹو نے کہا کہ بشریٰ بی بی کے حوالے سے دوپٹہ نہ لینے کی بات درست نہیں، جو جادو کے الزامات لگا رہا ہے وہ ثبوت دے ، بشریٰ کی شادی 18 سال کی عمر سے بھی پہلے ہوئی تھی، بانی پی ٹی آئی اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، جھوٹے الزامات پی ٹی آئی کے اندر سے پھیلائے گئے ، بانی نے بڑے بڑے فیصلے کیے ،ان کے پیچھے بشریٰ نہیں تھیں، شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے مشورے کرتے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

موت کی وادی میں پنپنے والا پودا انسانی بقا کیلئے اہم

راجستھان میں اونٹ گاڑی کی چھت توڑ کر اندر پھنس گیا

تھائی ریسٹورینٹ میں سیلابی پانی اور مچھلیوں کے درمیان کھانا

ورک فرام ہوم چھٹی کے مترادف کہنے پر ملازم کا استعفیٰ

110کروڑ کی ڈائنو سارکی باقیات نیلامی کیلئے تیار

بھارت:ماہانہ ایک کروڑ روپے کمانے والا موموز سٹال

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سنت وحدیث، مکتبِ فراہی اور روایت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مجھے خوف آتشِ گُل سے ہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مفتی تقی عثمانی، 27ویں ترمیم اور عمران خان کا مستقبل
بابر اعوان
سعود عثمانی
ہے کوئی سننے والا ؟
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مایوسی کیوں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak