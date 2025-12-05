کوڑا پھیلانے پر 15 دن میں کارروائی ، جرمانے ہونگے : مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلے
’’ویسٹ ٹو ویلیو‘‘پراجیکٹ کیلئے جامع پلان طلب، الیکٹرک وہیکل متعارف کرانیکا حکم،میکینکل سوئپر استعمال کرنے پر اتفاق اتوار کے روز بھی صفائی کیلئے عملہ تعینات کرنیکا فیصلہ، صفائی کا اتنا بڑا نظام معجزہ سے کم نہیں:وزیراعلیٰ،اجلاس سے خطاب
لاہور(دنیانیوز)وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت ستھرا پنجاب پروگرام کے حوالے سے خصوصی اجلاس گزشتہ روز ہوا اوراہم فیصلے کئے گئے ۔ اجلاس میں صوبے بھر میں پہلی بار صفائی کے لئے جدید الیکٹرک وہیکلز،ویسٹ ٹو ویلیو پراجیکٹ اور جرمانوں کی تجویز کا جائزہ لیا گیا۔ وزیراعلیٰ نے ‘‘ویسٹ ٹو ویلیو’’پراجیکٹ کے لئے وسط جنوری تک جامع پلان طلب کر لیا جبکہ پہلی مرتبہ اتوار کے روز بھی صفائی کے لئے عملہ تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مریم نواز نے ستھرا پنجاب پروگرام کے لئے الیکٹرک وہیکل متعارف کرانے کا حکم دے دیا۔
اجلاس میں بتایا گیا کہ پنجاب میں کمرشل ایریاز اور سڑک پر کوڑا کرکٹ پھیلانے والے قانون کی گرفت میں آئیں گے اور ساتھ ہی بھی جرمانہ بھی ادا کریں گے ،روڈز پر کوڑا کرکٹ پھیلانے والا 15 دن کے بعد قانون کی گرفت میں آئے گا۔اجلاس میں روایتی جھاڑو کی بجائے ستھرا پنجاب کے ہیروزکے لئے جدید میکینکل سوئپر استعمال کرنے پر اتفاقِ کیا گیا۔ ستھرا پنجاب کے تحت ہر یونین کونسل میں صفائی کے ہیروز کی تعداد بڑھائی جائے گی۔ اجلاس میں پنجاب کی ہر دو یونین کونسل کو ایک ٹریکٹر کی فراہمی کی تجویز کا جائزہ لیا گیا۔
صفائی کا نیا نظم و نسق اور نئے معیار کے لئے پنجاب میں کوڑے دان اور کنٹینر کیلئے باقاعدہ ویسٹ انکلوژر بنائے جائیں گے ۔مریم نواز نے کہا کہ صفائی کا اتنا بڑا نظام کسی معجزے سے کم نہیں،شہروں اور دیہات کی صفائی کا جامع نظام برسوں پہلے بننا چاہئے تھا، زیرو سے آغاز کیا۔وقت کیساتھ ساتھ ستھرا پنجاب پراجیکٹ میں بہتری لارہے ہیں،صوبے بھر میں ستھرا پنجاب پر عوام کی طرف سے اچھے کام کا مثبت فیڈ بیک آرہا ہے ۔