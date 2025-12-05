صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رشوت کیس ،واپڈ ا افسروں سمیت 6 ملزم عبوری ضمانتیں خارج ہونے پرگرفتار

  • پاکستان
رشوت کیس ،واپڈ ا افسروں سمیت 6 ملزم عبوری ضمانتیں خارج ہونے پرگرفتار

لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ نے لیسکو افسروں کے خلاف رشوت لینے کے کیس میں ایکسین نوید کامران، ایس ڈی او مدینہ کالونی تنویر خان،میٹرانسپکٹر نعیم سمیت دیگر 6 ملزموں کی عبوری ضمانتیں خارج کر دیں۔۔۔

 پولیس نے تمام ملزموں کو گرفتار کر لیا۔ جسٹس سردار اکبر علی ڈوگر نے ملزموں کی عبوری درخواست ضمانتوں پر سماعت کی ۔ وکیل صفائی کا کہناتھاکہ ملزموں پر فیکٹری مالک سے بھاری رشوت لینے کا جھوٹا الزام عائد کیا گیا ، تحقیقات میں کوئی جرم ثابت نہیں ہوا ۔ مدعی کے وکیل حمزہ شہرام سرور نے بتایا کہ ملزموں نے اختیارت کا ناجائز استعمال کیا، مقدمہ درج ہونے کے باوجود وہ اپنی سیٹوں پر کام کر رہے ہیں ۔عدالت نے دلائل سن کر عبوری ضمانتیں خارج کر دیں،پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

متعدد وارداتیں:لاکھوں روپے ، فونز، قیمتی سامان لوٹ لیا

لاہور:دوران ڈیوٹی ٹک ٹاک بنانے والے 3 پولیس اہلکار نوکری سے فارغ

کوہاٹ :دو گروپوں میں فائرنگ ، 4 افراد قتل ، 2 زخمی

15 پولیس افسروں کے تقررو تبادلے، نوٹیفکیشن جاری

لاہور:سوشل میڈیا پر متنازع سرگرمیوں کے الزام میں پولیس اہلکار کیخلاف مقدمہ

ڈرائیونگ لائسنس کے اجرا میں نمایاں اضافہ ریکارڈ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کپتان نے مایوس نہیں کیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
افواہیں اور خدشات
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مزاحمت اور معاشرہ
بابر اعوان
کنور دلشاد
گورنر راج‘ آئینی حقیقت اور پس پردہ عزائم
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ پلان اور پاکستان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امیر حمزہ
قرآن کریم، اتحادِ اقوام اور پاکستان کی اڑان
امیر حمزہ
Dunya Bethak