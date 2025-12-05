ممکنہ آفات کامقابلہ،این ڈی ایم اے اور اقوام متحدہ کی مشقیں
زلزلہ، مون سون سیلاب اور شدید سردی کے منظرناموں پر عملی مشقیں کی گئیں
اسلام آباد (دنیا نیوز)ممکنہ آفات اور خطرات سے نمٹنے کے لیے این ڈی ایم اے اور اقوام متحدہ ایجنسیز کی مشترکہ فرضی مشقوں کا انعقاد کیا گیا،این ڈی ایم اے ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں 2 روزہ فرضی مشقیں گزشتہ روزاختتام پذیرہوگئیں، مشقوں کا مقصد قومی سطح پر آفات سے نمٹنے کے لیے متعلقہ اداروں کے صلاحیتی دائرہ کار کو مزید فعال اور متحرک کرنا تھا،مشقوں کے انعقاد میں اقوام متحدہ، ایف سی ڈی او اور دیگر فلاحی اداروں کا بھر پور تعاون شامل رہا، مشقوں میں وفاقی وزارتوں، صوبائی محکموں اور ضلعی انتظامیہ سمیت دیگر متعلقہ اداروں کے 130 سے زائد نمائندگان نے شرکت کی،مختلف گروپس نے زلزلہ، مون سون سیلاب، جھیلوں کے پھٹنے کے باعث سیلاب اور شدید سردی کے منظرناموں پر عملی مشق کی، جن کے دوران معلومات کے تبادلہ، فیصلہ سازی، ادارہ جاتی تعاون اوروسائل کے موثر استعمال کا لائحہ عمل دوہرایا گیا،چیئرمین این ڈی ایم اے نے کہا کہ آفات سے نمٹنے اور خطرات کے تدارک کے لیے ضروری اقدامات جاری رکھیں گے ۔