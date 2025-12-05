محفوظ بسنت منانے کیلئے سخت مانیٹرنگ ہوگی : عظمیٰ بخاری
18سال سے کم عمر بچے پتنگ نہیں اڑا سکتے ،ڈوربیچنے والوں کی رجسٹریشن ہوگی کم عمر ڈرائیورز کا صرف چالان ہوگا، گرفتاری نہیں کی جائے گی :وزیراطلاعات
لاہور(اے پی پی)وزیر اطلاعات و ثقافت پنجاب عظمٰی بخاری نے کہا ہے کہ پنجاب میں 25سال بعد بسنت کی خوشیاں واپس آرہی ہیں مگر اس بار یہ خوشی مکمل طور پر محفوظ، قانون کے دائرے میں اور سخت مانیٹرنگ کے ساتھ منائی جائیگی۔انہوں نے واضح کیا کہ بسنت اب خطرہ نہیں بلکہ ایک محفوظ ثقافتی تہوار ہے اور کسی کو بھی قانون شکنی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔عظمیٰ بخاری نے کہا کہ خونیں اور کیمیکل لگی ڈور کا دھندا ہمیشہ کیلئے ختم کر دیا گیا ہے ،18سال سے کم عمر بچے پتنگ نہیں اڑا سکیں گے جبکہ دھات یا کیمیکل کوٹڈ ڈور کے استعمال یا فروخت پر 3سے 5سال قید اور 20لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔
انہوں نے کہا کہ بچوں کی جانب سے پتنگ بازی ایکٹ کی خلاف ورزی پر پہلی بار 50ہزار جبکہ دوسری بار 1لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ڈور بنانے اور بیچنے والوں کیلئے رجسٹریشن لازمی قرار دے دی گئی ہے اور اب ہر رول پر کیوآرکوڈ کے ذریعے شناخت ہوگی۔موٹر سائیکل سواروں کیلئے بھی حفاظتی اقدامات مزید سخت کر دئیے گئے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ نئے ٹریفک قوانین کا مقصد سزا دینا نہیں بلکہ ہر شہری کی جان، گھر اور خاندان کی حفاظت ہے ، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کم عمر بچوں کو ہتھکڑی لگانے پر مکمل پابندی لگا دی ہے ، اب کم عمر بچوں کا صرف چالان ہوگا، گرفتاری نہیں کی جائے گی۔ پنجاب میں کم عمر بائیک سواروں کے لئے لیگل کور مہیا کرنے کیلئے قانون سازی بھی کی جا رہی ہے ۔