پی پی 289 ڈیرہ غازی خان میں ضمنی انتخاب کا شیڈول جاری

  • پاکستان
لاہور(کورٹ رپورٹر ،اے پی پی)الیکشن کمیشن پنجاب نے صوبائی اسمبلی حلقہ پی پی 289 ڈیرہ غازی خان میں ضمنی انتخاب کا شیڈول جاری کر دیا۔

 مذکورہ نشست ایم پی اے محمود قادر خان کے ممبر قومی اسمبلی منتخب ہونے پر خالی ہوگئی تھی،ریٹرننگ آفیسر کی جانب سے پبلک نوٹس 8 دسمبر 2025 ئکو جاری کیا جائے گا،شیڈول کے مطابق 10 تا 12 دسمبر تک کاغذات نامزدگی ریٹرننگ افسر کو جمع کروائے جائیں گے ،18 دسمبر تک کاغذات کی جانچ پڑتال کا عمل مکمل کیا جائیگا،22 دسمبر تک کاغذات مسترد یا منظور ہونے کیخلاف اپیلیں دائر کی جا سکیں گی اور29 دسمبرتک اپیلوں پر فیصلے صادر کئے جائیں گے ، حتمی فہرست30 دسمبر کو آویزاں کی جائیگی ،25 جنوری 2026ء بروز اتوار کو پولنگ ہو گی۔

