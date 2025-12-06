صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آٹا ،گھی سمیت13اشیا ضروریہ مہنگی ،15سستی:مہنگائی کی سالانہ شرح4فیصد پر آگئی

  • پاکستان
آٹا ،گھی سمیت13اشیا ضروریہ مہنگی ،15سستی:مہنگائی کی سالانہ شرح4فیصد پر آگئی

لہسن ، کوکنگ آئل،انڈے ،کیلے ، ایل پی جی اور سگریٹس کی قیمتوں میں اضافہ،23اشیاء کے نرخ میں استحکام رہا چینی ،ٹماٹر،دال چنا اورمسور،پیاز،آلو،چکن،ڈیزل اورپٹرول سستا ہوا،ادارہ شماریات کی ہفتہ واررپورٹ جاری

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)وفاقی ادارہ شماریات نے مہنگائی سے متعلق ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی۔ ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی میں 0.64 فیصد کی کمی ریکارڈ ہوئی۔ ادارہ شماریات کے مطابق ملک میں مہنگائی کی مجموعی سالانہ شرح 4 فیصد پر آگئی، ایک ہفتے میں 13 اشیا ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ،15 اشیا سستی اور 23 کی قیمتوں میں استحکام رہا،لہسن 1.86، کوکنگ آئل 1.54 فیصد مہنگا ہوا، اسی طرح ایک ہفتے میں انڈے 0.81 اور گھی 0.40 فیصد مہنگا ہوا۔ کیلے ، آٹا، ایل پی جی اور سگریٹس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا، ٹماٹر 30.11 فیصد سستے ہوئے ، اسی طرح ایک ہفتے میں پیاز 12.41 اور آلو 6.92 فیصد سستے ہوئے ۔ ادارہ شماریات کے مطابق چکن 4.46 فیصد اور چینی کی قیمت میں3.31 فیصد کمی ہوئی۔ جبکہ ایک ہفتے میں چنے اور مسور کی دال، ڈیزل اور پٹرول بھی سستا ہوا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عدالتی فیصلے ا ور سماجی روایات
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
رب زدنی علما
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
صرف پاکستان ماڈل
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
سسٹم کی خرابی کی جڑ
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صوبہ ہزارہ کی قرارداد
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
اسلام کا افتخار: بلاامتیاز احتساب …(2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak