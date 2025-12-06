ارکان پارلیمنٹ 31دسمبر تک گوشوارے جمع کرادیں :الیکشن کمیشن
اسلام آباد (دنیا نیوز)الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اراکین پارلیمنٹ سے مالی گوشواروں کی تفصیلات 31 دسمبر تک جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔
الیکشن کمیشن کے مطابق اراکین پارلیمنٹ کو فارم بی میں شریک حیات و بچوں کے اثاثے لازمی ظاہر کرنا ہوں گے ۔یکم جنوری کو گوشوارے جمع نہ کرانے والے اراکین کے نام جاری ہوں گے ، 15 جنوری سے گوشوارے نہ جمع کرانے والے اراکین کی رکنیت معطل ہوگی۔الیکشن کمیشن کے مطابق اراکین کے اثاثوں میں غلط معلومات پر 120 دن میں کارروائی ہوگی۔