انڈونیشیا کے صدر 2 روزہ دورے پر کل پاکستان پہنچیں گے تجارتی معاہدوں کو حتمی شکل دی جائیگی
اسلام آباد(دنیا نیوز)انڈونیشیا کے صدر دو روزہ دورے پر کل پیر کو پاکستان پہنچیں گے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق انڈونیشین صدر، وزیراعظم شہباز شریف کی دعوت پر پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، وزیراعظم نے اپنے دورہ انڈونیشیا کے دوران صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت دی تھی۔
دورے کا مقصد باہمی سیاسی، معاشی، دفاعی ثقافتی اور عوامی روابط کو فروغ دینا ہے ، انڈونیشیا کے صدر کے ہمراہ ایک اعلیٰ سطح کا وفد بھی ہوگا۔سفارتی ذرائع کے مطابق انڈونیشیا کے صدر کی صدر آصف علی زرداری سے بھی ملاقات متوقع ہے ۔مہمان صدر کی عسکری قیادت سے َبھی ملاقات کا امکان ہے ، دورے کے دوران دونوں ممالک پاکستان انڈونیشیا آزادانہ تجارت کے معاہدے کو حتمی شکل دیں گے ،سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ دورے کے دوران فریقین کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری پر بھی بات چیت ہوگی۔