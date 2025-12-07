صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انڈونیشیا کے صدر 2 روزہ دورے پر کل پاکستان پہنچیں گے تجارتی معاہدوں کو حتمی شکل دی جائیگی

  • پاکستان
انڈونیشیا کے صدر 2 روزہ دورے پر کل پاکستان پہنچیں گے تجارتی معاہدوں کو حتمی شکل دی جائیگی

اسلام آباد(دنیا نیوز)انڈونیشیا کے صدر دو روزہ دورے پر کل پیر کو پاکستان پہنچیں گے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق انڈونیشین صدر، وزیراعظم شہباز شریف کی دعوت پر پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، وزیراعظم نے اپنے دورہ انڈونیشیا کے دوران صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت دی تھی۔

دورے کا مقصد باہمی سیاسی، معاشی، دفاعی ثقافتی اور عوامی روابط کو فروغ دینا ہے ، انڈونیشیا کے صدر کے ہمراہ ایک اعلیٰ سطح کا وفد بھی ہوگا۔سفارتی ذرائع کے مطابق انڈونیشیا کے صدر کی صدر آصف علی زرداری سے بھی ملاقات متوقع ہے ۔مہمان صدر کی عسکری قیادت سے َبھی ملاقات کا امکان ہے ، دورے کے دوران دونوں ممالک پاکستان انڈونیشیا آزادانہ تجارت کے معاہدے کو حتمی شکل دیں گے ،سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ دورے کے دوران فریقین کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری پر بھی بات چیت ہوگی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم مکمل فٹ، عالمی مقابلوں پر توجہ مرکوز

ایشیز ٹیسٹ،انگلینڈ پر اننگز کی شکست کا خطرہ منڈلانے لگا

ویسٹ انڈیز کا فائٹ بیک، یقینی شکست ڈرا میں تبدیل

آپ کو برطرف کیا جا سکتا ہے ،شاستری کا گمبھیر کو انتباہ

نیشنل ویمنز ون ڈے ٹورنامنٹ کا فائنل آج کھیلا جائیگا

ایران کے میراتھن میں بغیر حجاب سیکڑوں خواتین کی دوڑ ، منتظمین گرفتار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
قوم اور فوج کا ساتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ذکر اُس کا اور اضطراب اپنا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اقتدار اور اختیار کی لڑائی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
شخصی انا یا قومی مفاد؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ٹریفک جرمانے اور عوام
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سرکریک کو ہتھیانے کے بھارتی عزائم بے نقاب
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak