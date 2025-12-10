وردی میں چھپی کالی بھیڑوں کا خاتمہ ضروری : پشاور ہائیکورٹ
پشاور (دنیا نیوز) غیر قانونی طور پر اسلحہ سمگل کرنے کے کیس میں پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ نے 4 پولیس اہلکاروں کی اپیلیں خارج کرتے ہوئے ماتحت عدالت کا فیصلہ برقرار رکھا۔
عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ اجمل صادق، ندیم، بصیر اور اسد اللہ پولیس گاڑی میں اورکزئی سے درہ آدم خیل غیر قانونی طور پر اسلحہ سمگل کر رہے تھے ، ملزموں کے قبضے سے 13 دستی بم، روسی اور چینی ساختہ اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہواتھا،ملزموں کے خلاف تھانہ استرزئی کوہاٹ میں مقدمہ درج ہوا ،جس میں ملزموں کو 10، 10 سال قید کی سزا کوہاٹ سیشن کورٹ نے سنائی ، جس کے خلاف ملزموں نے پشاور ہائیکورٹ سے رجوع کیا،فیصلے کے مطابق وردی میں چھپی کالی بھیڑوں کا خاتمہ ضروری ہے ، ایسے افراد کی موجودگی میں عوام کا تحفظ ممکن نہیں۔